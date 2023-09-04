Новые машины скорой помощи поставят на Ставрополье до конца года

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На Ставрополье к концу года появятся новые машины скорой помощи, причем в работу их введут тогда, когда в регионе начнутся холода. В зимнее время растет спрос на медицинскую помощь, поэтому в автопарке появятся до 17 новых машин. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.

— Автопарк будет расширяться с поддержкой федерального центра – ожидаем, что до конца года край получит 17 машин скорой помощи. Распределим их по сельским территориям и отправим на Кавказские Минеральные Воды, – пишет губернатор в социальных сетях.

По словам главы региона, в отправке машин власти будут опираться на обращения людей по поводу нехватки машин скорой помощи. Сейчас в регионе теплая погода, синоптики обещают тепло весь сентябрь, так что увеличение заболеваний не ожидается.