Прокуратура разбирается с недостроенной школой в Ставрополе за 1 млрд

Подрядчик сорвал сроки строительства школы в Ставрополе за 1 млрд рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе прокуратура заинтересовалась недостроенной школой на улице Федеральной на 990 мест, на которую выделили 1 млрд рублей. В 2021 году был заключен муниципальный контракт на работы с учреждением, однако подрядчик сорвал сроки. Прокуратура начала проверку, подтвердила нарушения и завела дела об административных правонарушениях.

— Поскольку в установленный контрактом срок работы по строительству не завершены, прокуратурой внесено представление подрядчику, а также в отношении юридического лица и директора организации заведены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), – пишет прокуратура Ставропольского края.

Прокуратура начала следить за ходом строительства, также было проведено совещание с представителями подрядчика и заказчика. Там определили все, что необходимо для продолжения строительства. Когда закончат работы со школой с учетом нового графика, не сообщается.