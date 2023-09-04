Электронную закладную теперь можно оформить не выходя из дома

Фото: банк Уралсиб

Благодаря современным технологиям процесс оформления электронных закладных значительно упростился. Документы могут быть подписаны дистанционно усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) через «Госключ». Клиент может быть спокоен: документы защищены от внесения последующих изменений.

Мобильное приложение «Госключ» было создано по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оно позволяет в электронном виде подписывать юридические документы. Сертификат «Госключа» можно получить бесплатно в мобильном приложении. Необходимо будет только подтверждение личности через портал Госуслуги.

- Возможность для клиента бесплатно и дистанционно подписать электронные документы через системы дистанционного банковского обслуживания позволит банку увеличить количество электронных закладных и упростить процесс внесения изменений в закладные. Теперь закладные можно оформить, даже если ипотечная сделка была зарегистрирована на бумаге через МФЦ. Также станет проще оформить закладную в процессе обслуживания кредита, например, после завершения строительства предмета залога, – комментирует руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования банка Уралсиб Екатерина Жженова.

Чтобы узнать больше о механизме работы электронных закладных, познакомиться с линейкой ипотечных программ, оформить заявку на получение кредита, нужно просто позвонить по телефону 8-800-250-57-57 либо зайти в любое ближайшее отделение банка. Или на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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