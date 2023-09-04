На Ставрополье осудят 46 участников банды за создание подпольного казино

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

На Ставрополье под суд пойдут 46 участников преступной группы, которые создали сеть подпольных казино. С 2016 по 2018 годы четыре жителя КЧР, а также жители Ставропольского края и Московской области решили организовать незаконный бизнес. Злоумышленники пригласили людей и оборудовали 10 помещений под азартные игры.

— Руководителями сообщества были привлечены 40 мужчин и женщин на должности администраторов, охранников и техников, а также были установлены порядок и условия распределения доходов от азартных игр, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

В Ставропольском крае казино работали в 7 клубах, в в Черкесске – в 3. За два года незаконный бизнес принес 12 млн рублей, но о нем узнали. Правоохранительные органы нагрянули с проверкой. Злоумышленников задержали, против них завели уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная организация и проведение азартных игр».

— Уголовное дело направлено в Лермонтовский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемых незаконно полученных денежных средств в доход государства, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.