Полицейский из КБР отравил знакомую наркотиками и попал под следствие

Полицейский из КБР попал под следствие за то, что отравил знакомую наркотиками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В КБР бывшему сотруднику полиции грозит срок за то, что он отравил знакомую наркотиками. Днем 26 августа этого года правоохранитель и потерпевшая сидели в кафе. Внезапно девушке стало очень плохо, на место вызвали скорую помощь, медики госпитализировали пациентку, в больнице в ее организме нашли наркотические вещества.

— На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудника, он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, – рассказали в пресс-службе МВД по КБР. Девушке диагностировали «острое отравление тяжелой степени».

Против полицейского завели уголовное дело по части 1 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств). Фигуранта посадили под стражу, где он будет ждать своего приговора.

— Следствием проводятся мероприятия по сбору и формированию доказательственной базы, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по КБР.