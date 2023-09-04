Человек выпал из окна девятиэтажки на юго-западе Ставрополя

В Ставрополе человек выпал из окна многоэтажки в Ставрополе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе из окна девятиэтажного здания на улице 50 лет ВЛКСМ, 73/2 выпал человек. Он разбился насмерть, очевидцы рассказали, что предположительно погиб молодой парень, школьник. На место приехали правоохранительные органы и скорая помощь, которая констатировала смерть человека.

Тело погибшего накрыли, предварительных версий произошедшего пока что нет. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем и пытаются понять, выпрыгнул ли парень сам, заставили его или это несчастный случай.

Фото: социальные сети

Следователи и прокуратура пока не подключились к разбирательствам. Ни административных, ни уголовных дел пока не заведено.