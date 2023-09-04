Более 26 граммов наркотиков пытался сбыть житель Ставрополья

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Советском округе Ставрополья полицейские задержали 31-летнего жителя Зеленокумска, который пытался сбыть крупную партию наркотиков. По наводке полицейские обыскали злоумышленника, нашли координаты тайников и вкупе изъяли более 26 граммов «синтетики».

— Доставленный в окружной отдел внутренних дел мужчина пояснил, что приобрел наркотики в интернете для дальнейшей расфасовки и сбыта путем закладок, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против наркосбытчика завели уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков. Сейчас расследование продолжается, после чего материалы передадут в суд, где решится судьба фигуранта.

Также у 24-летнего жителя Ставрополя по наводке правоохранители нашли 52 грамма героина и 32,5 грамма марихуаны. Ранее его судили за хранение наркотиков, недавно он вышел по УДО. Теперь ему грозит новый срок.