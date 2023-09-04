К 9 годам колонии приговорили жителя Ставрополья за убийство пенсионерки

Фото: СУ СКР по СК

В Пятигорске прошел суд над 35-летним жителем Ставропольского края, его признали виновным в убийстве 62-летней знакомой. 6 августа 2022 года злоумышленник был в гостях у пенсионерки, они начали распивать алкоголь. Во время застолья отдыхающие поссорились, так как хозяйка плохо себя чувствовала и попросила гостя уйти.

— Мужчина оттолкнул пенсионерку и нанес ей несколько ударов кулаком по голове и туловищу, а затем накинул на шею упавшей на диван женщине полотенце и задушил, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование завершили, и материалы передали в суд. Фигурант оказался на скамье подсудимых.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – уточняет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.