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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 13:00

За неделю пожарные Ставрополья больше 120 раз тушили сухую растительность

В регионе продолжают бушевать природные пожары, специалисты постоянно выезжают на места происшествий
Данил ЮРКОВ
За неделю пожарные выезжали на тушение загоревшейся сухой растительности на Ставрополье больше 120 раз

За неделю пожарные выезжали на тушение загоревшейся сухой растительности на Ставрополье больше 120 раз

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На Ставрополье за минувшую неделю, с 28 августа по 3 сентября, пожарные больше 120 раз выезжали на тушение загоревшейся сухой растительности. В регионе бушуют природные пожары, только за вчерашние сутки специалисты потушили 37 возгораний. Особенно часто трава горит в Предгорном округе, вчера пожарные потушили пожары в 300 и 400 квадратных метров.

— В тот же день пожары вспыхивали в Кочубеевском округе и Ставрополе. На помощь в их ликвидации были подключены и спасатели. Так, в Невинномысске горел сухостой на территории СНТ. Площадь возгорания составила 15000 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

А пожар в Ставрополе произошел на Старомарьевском шоссе, его площадь составила 2,5 гектара. Его потушили силами спасателей и пожарных из разных подразделений. Пожароопасный сезон продолжается.