За неделю пожарные Ставрополья больше 120 раз тушили сухую растительность

За неделю пожарные выезжали на тушение загоревшейся сухой растительности на Ставрополье больше 120 раз Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На Ставрополье за минувшую неделю, с 28 августа по 3 сентября, пожарные больше 120 раз выезжали на тушение загоревшейся сухой растительности. В регионе бушуют природные пожары, только за вчерашние сутки специалисты потушили 37 возгораний. Особенно часто трава горит в Предгорном округе, вчера пожарные потушили пожары в 300 и 400 квадратных метров.

— В тот же день пожары вспыхивали в Кочубеевском округе и Ставрополе. На помощь в их ликвидации были подключены и спасатели. Так, в Невинномысске горел сухостой на территории СНТ. Площадь возгорания составила 15000 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

А пожар в Ставрополе произошел на Старомарьевском шоссе, его площадь составила 2,5 гектара. Его потушили силами спасателей и пожарных из разных подразделений. Пожароопасный сезон продолжается.