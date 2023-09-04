Вклады банка Уралсиб стали еще выгоднее

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб увеличил годовую ставку по вкладам в линейке «Доход». Размещая денежные средства в рублях на срок в 91 день, сейчас можно получать от 10,08 до 11,2 процентов в год (с учетом капитализации).

Для этого необходимо открыть в банке Уралсиб вклад «Доход» и положить на него как минимум одну тысячу рублей (если действие осуществляется онлайн) либо от ста тысяч рублей - если операция производится в одном из офисов банка.

Чтобы узнать больше про условия, возможности размещения вкладов, тарифные ставки и другие подробности, можно проконсультироваться со специалистом в ближайшем отделении банка, позвонить по телефону 8-800-250-57-57 (по России – звонок бесплатный) либо зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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