Продавец безакцизного алкоголя в КЧР пользовался чужим товарным знаком

Фото: МВД России

В КЧР 37-летний продавец безакцизного алкоголя, который попался еще в июне этого года, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Оказалось, деятельностью он занимался под чужим товарным знаком. Причем у него изъяли множество алкоголя и этикеток, которые он клеил на «паленый» алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

— Тогда были изъяты 61 тысяча бутылок водки различных наименований, 5 000 литров спиртосодержащей жидкости, стеклянная тара, колпачки, 10 рулонов с этикетками, 7 ёмкостей с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта и технологическая линия розлива, – пишет МВД.

Бухгалтеры выдавали безакцизный алкоголь за напитку известной марки. Производителю причинен ущерб в 2,5 млн рублей. Против незаконного продавца завели еще одно уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, правоохранители собирают доказательства вины злоумышленника.