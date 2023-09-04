За неделю на Ставрополье поймали 152 пьяных водителя

Фото: стоп-кадр

На Ставрополье за минувшую неделю, с 28 августа по 3 сентября, автоинспекторы поймали 152 пьяных водителя, при этом 15 сели за руль в таком состоянии повторно – им грозит наказание по уголовному делу. Так, сотрудники ДПС дежурили в Нефтекумске и заметили автомобиль, опасно виляющий по дороге. Машину остановили.

— За рулем находился 19-летний местный житель с явными признаками опьянения. Полицейские предложили гражданину пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения, от которой он отказался, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, права молодой человек получил всего полгода назад, но за это время он уже получил 18 штрафов за нарушения правил дорожного движения. На парня составили протокол за отказ от теста на алкоголь, ему грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.