В Приэльбрусье появится новый глэмпинг из 4 двухэтажных деревянных домов

Туризм сегодня – одно из самых привлекательных направлений для инвесторов. Фото: sberbank.ru

В Кабардино-Балкарии появится новая туристическая локация. Глэмпинг в стиле барнхаус из 4 двухэтажных деревянных домов площадью до 65 кв. м и автопарковкой будет располагаться в национальном парке Приэльбрусье.

Возведение объекта профинансировал в рамках совместной программы фондирования с Кавказ.РФ при поддержке минтуризма КБР профинансировал Сбер. Объем займа по программе института развития СКФО составил 8 млн рублей, еще 6 млн проект получит в форме субсидии из федерального бюджета.

Залина Бейтуганова, управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка:

«КБР обладает высоким туристическим потенциалом. Так, по данным СберИндекса, объем выручки в туристическом секторе КБР за год вырос на 70%, а объем трат туристов в регионе – более чем на треть. Туризм сегодня – одно из самых привлекательных направлений для инвесторов. Сбер активно содействует его развитию в республике, поддерживая бизнес и помогая правительству в развитии финансовой доступности и внедряя новые сервисы и решения для повышения качества жизни в регионе».

Андрей Цемахович, первый заместитель генерального директора Кавказ.РФ:

- С каждым годом Северный Кавказ становится привлекательнее не только для туристов, но и среднего и малого бизнеса. Сегодня на курорте «Эльбрус» Кавказ.РФ ведет большую стройку - создаются новые современные трассы и канатные дороги. Это значит - больше гостей и нужно больше комфортных, а главное быстровозводимых и качественных мест размещения. Для таких проектов также хорошо подходит разработанный нами «коробочный» продукт в области строительства глэмпингов, по которому мы выступаем партнером, помогаем бизнесу разработать концепцию, сопровождаем в выборе оптимальных инструментов финансирования и форм государственной поддержки, содействуем в реализации проекта, в частности по вопросам подключения к инфраструктуре. В результате получаем простые архитектурные решения, не требующие капитального строительства, но с комфортным круглогодичным сервисом».