Три дома культуры строят в селах Ингушетии

Фото: глава Ингушетии

Министр культуры Ингушетии Зарина Льянова отчиталась главе республике Махмуд-Али Калиматову о работе ведомства с начала 2023 года. Она рассказала о результатах реализации национального проекта «Культура» в регионе.

Власти республики ремонтируют и строят сельские дома культуры. На данный момент завершается строительство домов культуры в с.п. Датты и Гейрбек-Юрт, а также начали возводить дом культуры в с.п. Джейрах. Кроме того, министерство поддерживает выставочные комплексы, театры и библиотеки.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что важно поощрять повышение качества и разнообразия культурной жизни. Особенно это касается отдаленных сел республики.

— Нельзя допустить, чтобы построенные красивые дома культуры не работали в полную силу, надо максимально вовлекать детей в различные кружки, правильно организовывать их досуг, приобщать к культурным ценностям, расширять их кругозор, — считает политик.

Калиматов подчеркнул, что детям необходимо не только культурно просвещаться, но также учиться творческим навыкам. Такие формы самовыражения развивают детей физически и психологически, делают их любознательными и уверенными в себе, прививают им самостоятельность, уверен глава республики.

Цели вовлечения детей и подростков в культуру через создание современной инфраструктуры, применение новых форм и технологий в учреждениях и поддержка культурных инициатив, направленных на укрепление гражданской идентичности, лежат в основе национального проекта «Культура», добавил Калиматов. Он заявил, что в республике для этого есть необходимые ресурсы и финансирование.