13 новых детских садов откроют в Ингушетии до конца года

Фото: глава Ингушетии

В Ингушетии активно строят 13 детсадов, 15 школ и 4 новых медучреждения. Об этом рассказал министр строительства республики Михаил Балахоев на встрече с главой региона Махмуд-Али Калиматовым.

Благодаря федеральным субсидиям, сейчас в республике возводятся 65 объектов. В их числе школы, детские сады, медучреждения, объекты культуры и спорта. Большинство из них уже будут введены в эксплуатацию в этом году, обещают власти Ингушетии.

В рамках проекта «Образование» строятся 15 школ, 11 из которых готовы принять учеников уже в этом году. Кроме того, идет капитальный ремонт в 16 школах в рамках программы «Модернизация системы школьного образования».

Что касается детских садов, в декабре власти планируют открыть 13 новых дошкольных учреждений. В том же месяце будут запущены 4 новых медучреждения по нацпроекту «Здравоохранение».

На встрече также обсудили системы очистных сооружений. Недостаток полноценной системы водоотведения мешает населению, ухудшая их бытовые условия. Поэтому Калиматов поручил министру уделять особое внимание реализации этого проекта. Уже проводится модернизация Альтиевского водозабора и строится станция очистки воды.

Каждый из проектов, реализуемых благодаря федеральной поддержке и национальным проектам, имеет важное значение для республики, уверен Калиматов. Он поручил министру тщательно контролировать все этапы работ.