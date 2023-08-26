Безопасность избирательных участков на выборах обсудили в Ингушетии

Фото: глава Ингушетии

На сессии координационного совещания в Ингушетии обсудили обеспечение правопорядка в республике. Участники подняли такие вопросы, как борьба с экстремизмом, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка, а также снижение количества ДТП.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что нельзя недооценивать и игнорировать проблемы, связанные с обострением межнациональных, межэтнических и межрелигиозных отношений. Деятельность, направленная на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды, должна быть пресечена с использованием всех законных мер, отметил политик.

Государственным органам ставится поставлена задача предотвращать экстремизм. Эта цель должна быть в приоритете, уверен глава республики.

На совещании вспомнили и о предстоящих выборах. В свете возникшей ситуации и угроз, связанных с проведением СВО, обеспечение безопасности избирательных участков во время подготовки и проведения выборов также становится приоритетным направлением.

В период избирательной кампании, заявил Калиматов, власти должны уделять особое внимание обеспечению общественного порядка при проведении выборов. Он поручил предпринять необходимые меры для предотвращения возможных террористических актов, экстремистских акций, групповых нарушений общественного порядка, а также незаконных массовых мероприятий.