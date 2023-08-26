Авиасообщение с Петрозаводском запустили в Ингушетии

Фото: глава Ингушетии

В Ингушетии 25 августа подвели итоги работы Министерства экономического развития республики. Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что заметно улучшился инвестиционный климат, и это привело к росту предприятий малого и среднего бизнеса. Одной из причин этого стало успешное выполнение нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Калиматов отметил, что развитие предпринимательства способствует созданию новых рабочих мест, повышению социальной стабильности в регионе, а также пополнению бюджета и улучшению экономических показателей в промышленности и сельском хозяйстве. Предпринимателям необходима всесторонняя поддержка для развития их бизнеса, уверен глава республики.

На данный момент Министерство экономического развития мониторит и сопровождает пять «прорывных» проектов. В их реализацию уже было вложено свыше 3,8 миллиардов рублей, планируется создание 711 рабочих мест.

Калиматов также отметил развитие в сфере внешнеэкономических связей. В этом году у Ингушетии появилось авиасообщение с Петрозаводском. Республика также приняла участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и готовится к участию в крупномасштабной Международной выставке-форуме «Россия» и других мероприятиях.