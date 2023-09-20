Жителей Дагестана судят за участие в террористической группе

Фигурантов могут посадить на срок до 20 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятерых граждан из Дагестана и Калмыкии обвиняют в участии в террористическом сообществе и оправдании терроризма. О деле рассказали в Генпрокуратуре РФ.

По версии следствия, подсудимые стали членами террористической группы, изучали экстремистскую религиозную литературу и вербовали новых членов. Их уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.

Фигурантам предъявили обвинения по статье 205.4 (участие в террористическом сообществе) и статье 205.2 (публичное оправдание терроризма) Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

В суде рассматривают дела еще 45 членов террористического сообщества. Из них 24 человека уже получили приговоры к различным срокам лишения свободы.