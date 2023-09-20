Рост цен на топливо грозит срывом посевной на Ставрополье

Аграрии умоляют государство о помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольские фермеры беспокоятся из-за значительного роста цен на дизельное топливо. Они встревожены, что из-за этого может сорваться посевная кампания.

В конце июля на заправках «Роснефти» дизельное топливо стоило по 59 рублей за килограмм. К середине сентября эта цена выросла до 100 рублей.

Подорожавшее топливо создает препятствия для аграриев Ставрополья. Так, сейчас наблюдаются проблемы с вывозом зерна с востока края на экспорт.

Кроме того, в июле Минсельхоз РФ перестал принимать заявки на льготные кредиты на посев. Вместе с ростом цен на топливо на 70% это создает риски для урожая. Эксперты предполагают, что, поскольку аграриям придется закупать топливо по повышенной цене, весной продукция подорожает на 10-15%.

В этой ситуации фермеры взывают о помощи к государству. В начале месяца аграрии Ставрополья пожаловались на рост цен в Совфед РФ и потребовали принять меры.