Лихач со Ставрополья не заметил в темноте гужевую повозку и устроил аварию

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На улице Войкова в Михайловске на Ставрополье автомобилист устроил аварию с гужевой повозкой. Накануне вечером водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, по которой ехал упряжной транспорт. В происшествии пострадал 16-летний пассажир повозки, на место приехали автоинспекторы и скорая помощь.

— В результате перелом бедра и травму головы получил 16-летний извозчик повозки, местный житель. За рулем автомобиля находился 24-летний житель Михайловска, который был трезв, за последние два года 12 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Со слов нарушителя, на встречную полосу он выехал, чтобы объехать люк, а повозку не заметил из-за того, что уже были потемки. По факту аварии началась проверка, все обстоятельства происшествия, в том числе степень ответственности участников. устанавливаются автоинспекторами.