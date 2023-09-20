Кисловодский техникум проверяют после сообщения о минировании

Информация о минировании поступила в техникум Кисловодска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кисловодске проверяют ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум», примерно в 10:00 туда пришло сообщение о минировании. На место приехали правоохранительные органы, которые начали проверку здания на предмет взрывчатых веществ. Людей эвакуировали из техникума, так как для них есть потенциальная опасность.

— Около 10:00 поступила анонимная информация с угрозой о минировании Кисловодского государственного многопрофильного техникума. Оперативные службы на месте, – написал в социальных сетях мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Если правоохранительные органы обнаружат взрывчатку, будет решаться вопрос о разминировании опасной находки. В ином случае учреждение продолжит работать в штатном режиме. Сейчас сотрудники с собаками обыскивают здание, чтобы удостовериться в отсутствии опасности.