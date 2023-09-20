До конца 2023 Ставрополь получит 10 единиц снегоуборочной техники

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе до конца 2023 года появятся 10 единиц новой коммунально-дорожной техники, в том числе будет снегоплавильная установка. Всего в администрации краевой столицы рассказали о трех подметательно-вакуумных машин на базе КамАЗа, трех вакуумных уборочных коммунальных ВКМ 2020, трех комбинированных единицах техники и устройства для плавления снежных осадков.

— Первый автомобиль доставят в Ставрополь уже в конце сентября, остальная техника прибудет в октябре-ноябре. Установка для утилизации снега при необходимости сможет выйти на дороги города во второй половине декабря, – рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Администрация заявляет, что новые машины смогут работать и без снега, убирая пыль, грязь и мусор. Зимой же транспорт будет очищать, плавить (плавильня может растопить до 100 кубометров в час) снежные осадки. Возможно, это позволит избежать 10-балльных пробок, которые постоянно появляются в Ставрополе в зимнее время, и уменьшить проблемы на дорогах.