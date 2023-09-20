Ранее судимого жителя Ставрополья обвиняют в убийстве собутыльника

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Буденновском округе Ставрополья срок за убийство грозит ранее судимому за это же преступление жителю села Томузловское. Ночью с 6 на 7 сентября злоумышленник и потерпевший распивали алкоголь, но погибший начал оскорблять собутыльника, что его сильно разозлило. Ныне обвиняемый схватился за нож и ударил знакомого в грудь, от ранения он скончался на месте.

— Следователем СК России мужчина задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием проводится ряд следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Сейчас расследование продолжается, следователи собирают доказательства вины фигуранта.