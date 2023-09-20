Юрлицо заплатит 980 тысяч за вырубку 16 деревьев на курортах КМВ

За незаконную вырубку деревьев на Ставрополье наказали юридическое лицо Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье юридическое лицо заплатит 980 тысяч рублей за то, что незаконно вырубил 16 деревьев на территории курортов КМВ. Природоохранная прокуратура провела проверку и убедилась в том, что арендатор на полученном в пользование земельном участке начал рубить лесные насаждения, которые находились в хорошем состоянии и не требовали вырубки. Против юрлица подали иск в суд.

— Вопреки установленному законом запрету осуществлена рубка 16 деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии. Незаконными действиями арендатора земельного участка окружающей среде причинен ущерб, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Суд рассмотрел иск прокуратуры и обязал взыскать с нарушителя 980 тысяч рублей. Теперь прокуратура следит за тем, чтобы юридическое лицо выплатило штраф за причиненный природе ущерб.