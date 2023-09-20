Жительница Ставрополья купила жилье на полученные обманом 1,9 млн

Жительница Ставрополья незаконно получила деньги и потратила их на покупку жилья Фото: Даниил ОПАРИН

В Нефтекумске на Ставрополье 28-летней местной жительнице грозит срок за мошенничество. Злоумышленница отдала документы с подложными данными о том, что она год непрерывно работала, в госучреждение для получения жилищного сертификата. После ей выдали почти 1,9 млн рублей, за них мошенница купила жилье.

— По результатам рассмотрения гражданке была назначена выплата в размере почти 1,9 миллиона рублей, на которые женщина приобрела жилплощадь. В отделе внутренних дел она призналась в содеянном, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против женщины завели уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Сейчас продолжается расследование, правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Фигурантке грозит то, что у нее отберут жилье и посадят в колонию.