Медаль «За поддержку СВО» и премию в 300 тысяч хотят учредить на Ставрополье

Краевая медаль «За поддержку СВО» может появится на Ставрополье Фото: Александр КОЦ

На Ставрополье депутаты хотят учредить краевую медаль «За поддержку СВО», вместе с которой будут выдавать премию в размере 300 тысяч рублей. Этот вопрос подняли на заседании региональной Думы, награду могут получить не только те, кто совершили подвиг или проявили мужество и отвагу в ходе боевых действий.

— Также медаль выдают за добровольческую (волонтерскую), благотворительную деятельность, гуманитарную помощь и выполнение работ по обеспечению жизнедеятельности в новых регионах, – рассказали в пресс-службе Думы Ставропольского края.

Ежегодно на Ставрополье планируется награждать 30 отличившихся в помощи для специальной военной операции жителей региона. Возможно, в будущем это число увеличится, и награды будут выдаваться большему количеству ставропольцев.