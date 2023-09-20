Прокуратура требует 15 тысяч от властей Пятигорска за покусанного ребенка

Прокуратура требует компенсировать причиненный моральный вред девочке, которую покусала собака Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пятигорске прокуратура пошла в суд с требованием о возмещении ущерба, причиненного бездомной собакой. В этом году на девочку напало животное и покусало, в итоге ребенку пришлось лечить полученные раны. Власти курорта должны отлавливать безнадзорных собак, однако таковых мер принято не было.

— Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, которым действенные меры по отлову бездомных животных на территории города Пятигорска не приняты, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура подала иск в суд с требованием возместить девочке причиненный моральный вред на сумму в 15 тысяч рублей. Ведомство следит за результатом рассмотрения акта реагирования.