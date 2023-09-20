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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 12:07

Властям Ставрополья после суда пришлось купить кровать 95-летнему ветерану

Пенсионер стоял в очереди с декабря 2022, прокуратура через суд выбила ему право получить средство реабилитации
Данил ЮРКОВ
Пенсионер почти год стоял в очереди, а минтруда в нарушение закона ничего не делало

Пенсионер почти год стоял в очереди, а минтруда в нарушение закона ничего не делало

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском округе Ставрополья только после суда власти купили больничную кровать для 95-летнего ветерана. Пенсионер встал в очередь за техническим средством реабилитации еще в декабре 2022 года, однако ему никто ничего не выдавал. Министерство труда и соцзащиты региона в нарушение закона не исполняло свои обязанности, поэтому прокуратуре пришлось через суд заставлять устранять нарушения.

— С целью устранения выявленных нарушений прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием о возложении на уполномоченный орган обязанности обеспечить ветерана кроватью больничной, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

После этого властям все же пришлось купить больничную кровать для ветерана. Теперь нарушения устранены, а ветеран Великой Отечественной войны получил необходимое ему средство реабилитации.