Властям Ставрополья после суда пришлось купить кровать 95-летнему ветерану

Пенсионер почти год стоял в очереди, а минтруда в нарушение закона ничего не делало Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском округе Ставрополья только после суда власти купили больничную кровать для 95-летнего ветерана. Пенсионер встал в очередь за техническим средством реабилитации еще в декабре 2022 года, однако ему никто ничего не выдавал. Министерство труда и соцзащиты региона в нарушение закона не исполняло свои обязанности, поэтому прокуратуре пришлось через суд заставлять устранять нарушения.

— С целью устранения выявленных нарушений прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием о возложении на уполномоченный орган обязанности обеспечить ветерана кроватью больничной, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

После этого властям все же пришлось купить больничную кровать для ветерана. Теперь нарушения устранены, а ветеран Великой Отечественной войны получил необходимое ему средство реабилитации.