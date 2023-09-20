Жительница Ставрополя ответит в суде за оправдание терроризма в соцсетях

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе под суд пойдет местная жительница, обвиняемая в публичном оправдании терроризма. С мая по июль 2021 года злоумышленница, будучи приверженцем радикально-экстремистских взглядов, оставляла в социальных сетях посты, пропагандирующие и оправдывающие запрещенную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Размещала на своем канале в одном из мессенджеров информацию, оправдывающую и пропагандирующую террористическую деятельность. Данное уголовное дело возбуждено СК России по материалам ЦПЭ ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ России по Ставропольскому краю, – пишет ведомство.

Против женщины завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Сейчас следователи собрали достаточно доказательств вины фигурантки, поэтому материалы направили в суд на рассмотрение по существу.