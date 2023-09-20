В полях Ставропольского края загорелось 50 гектаров сухой травы

Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Вблизи хутора Садовый в Шпаковском округе Ставрополья в полях загорелось 50 гектаров сухой травы. Сильный ветер раздувает огонь, существует опасность его распространения на населенный пункт. Спасатели эвакуировали 19 человек с места возгорания для их безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Горение травы на площади 50 Га, существует угроза распространения огня на жилые дома хутора Садовый. Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 19 человек.К тушению пожара от РСЧС привлечены 87 человек и 38 единиц техники, – рассказали в МЧС.

На данный момент пожар локализовали, то есть он вряд ли сможет распространиться дальше. Тем не менее пожарным предстоит потушить пламя на 50 гектарах. Работа продолжается.