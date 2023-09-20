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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 14:30

Автомобилиста с поддельными документами поймали на трассе Ставрополья

Житель соседнего региона дал сотрудникам ДПС поддельное разрешение на перевозку опасных грузов, теперь его ждет суд
Данил ЮРКОВ
Жителя соседнего региона осудят за подделку документов на Ставрополье

Жителя соседнего региона осудят за подделку документов на Ставрополье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтекумском округе Ставрополья под суд за подделывание документов пойдет 55-летний житель соседнего региона. На одной из трасс сотрудники ДПС остановили злоумышленника на машине с прицепом. Вместе с другими документами водитель дал свидетельство о праве перевозки опасных грузов. Правда, оно оказалось поддельным.

— Проведенная экспертиза подтвердила, что бланк изъятого свидетельства не соответствует образцу, а в указанном учебном заведении обучение по заявленной программе не осуществляется, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.