Автомобилиста с поддельными документами поймали на трассе Ставрополья

Жителя соседнего региона осудят за подделку документов на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтекумском округе Ставрополья под суд за подделывание документов пойдет 55-летний житель соседнего региона. На одной из трасс сотрудники ДПС остановили злоумышленника на машине с прицепом. Вместе с другими документами водитель дал свидетельство о праве перевозки опасных грузов. Правда, оно оказалось поддельным.

— Проведенная экспертиза подтвердила, что бланк изъятого свидетельства не соответствует образцу, а в указанном учебном заведении обучение по заявленной программе не осуществляется, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.