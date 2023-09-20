Краевой ставропольский депутат отправился добровольцем на СВО

Фото: дума СК

Депутат краевой Думы Ставропольского края Михаил Макуха принял решение стать добровольцем и отправиться на передовую — в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе думы региона.

Он вместе с другими жителями Предгорного округа сначала будет проходить подготовку и тренироваться для боевых действий, а затем отправится на передовую.

— Председатель Думы Николай Великдань и первый вице-спикер Виктор Гончаров выразили благодарность Михаилу Макухе и пожелали скорейшего возвращения домой с победой, — обозначили депутаты.