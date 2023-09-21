Пожилая водитель протаранила припаркованную машину на трассе Ставрополья

Фото: Госавтоинспекция Ставрополського края

В Предгорном округе Ставрополья пожилая водитель устроила аварию с припаркованной машиной. На 20 километре трассы «Минеральные Воды – Кисловодск» водитель «Шевроле Авео» разогнала машину до опасной скорости, не справилась с управлением и врезалась в припаркованную «Ладу Калину».

— В результате госпитализация понадобилась обоим водителям – 71-летней водителю иномарки и 29-летней водителю «Калины», которая находилась в момент ДТП в салоне авто, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварию устроила пенсионерка из села Александровского, она была трезвая, за последние два года не получала штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия началась проверка. все обстоятельства устанавливаются автоинспекторами.