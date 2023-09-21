Причину загрязнения реки Кубань выясняют на Ставрополье

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На Ставрополье разбираются в причинах загрязнения реки Кубань, вода из которой идет на нужды Невинномысска. В реке начала образовываться пена вместе с белыми хлопьями. Специалисты уже взяли пробы воды, чтобы узнать проблему, тем временем в Невинномысск водозабор уменьшили до 30%, из-за чего в городе могут возникнуть перебои водоснабжения. Ситуацию прокомментировал и губернатор Владимиров.

— Причину загрязнения сейчас выясняем, специалисты ведут отбор проб в реке. Отрабатываем версии, проверяем организации в нашем крае и выше по течению. Ставропольское минприроды работает вместе с управлением Росприроднадзора, поскольку Кубань является объектом федерального экологического контроля, – пишет губернатор в социальных сетях.

Администрацию Невинномысска обязали подвозить цистерны с водой для населения, если понадобится такая нужда. Из-за загрязнения Кубани, которое происходит не в первый раз, власти направили обращения в Генпрокуратуру, ФСБ и Роспотребнадзор.

Мэр Невинномысска при этом заявил, что выше по течению реки произошли сбросы с сельхозпредприятий. Разбираться в этом предстоит специалистам.