Три года исправительных работ получил полицейский-мошенник со Ставрополья

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В Георгиевском округе Ставрополья за хранение наркотиков и покушение на мошенничество ответил бывший полицейский. Правоохранитель в апреле 2022 года узнал, что индивидуальный предприниматель привез в регион контрафактный табак, но вместо привлечения его к ответственного сотрудник предложил за 300 тысяч рублей решить вопрос. Правда, ИП пошел правоохранительные органы и рассказал о преступнике.

— Индивидуальный предприниматель передал сотруднику полиции требуемые денежные средства, после чего последний был задержан сотрудниками Управления. При этом в результате осмотра автомобиля Исаева Я.А. было найдено и изъято наркотическое средство – мефедрон массой 0,95 грамм, – рассказали в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против полицейского завели уголовное дело по статьям «Покушение на мошенничество» и «Хранение наркотиков». Суд признал вину фигуранта и приговорил его к трем годам исправительных работ со штрафом в 10% от заработка ежемесячно в размере 10 тысяч рублей. Также на него наложили запрет занимать должности в госструктурах на два года.

— Факт противоправной деятельности выявлен и пресечен сотрудниками оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД России по Ставрополью совместно с коллегами из регионального УФСБ России. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.