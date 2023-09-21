Многодетная мать украла 450 тысяч рублей у государства на Ставрополье

Многодетная мать обманула государство на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Советском округе Ставрополья на мошенничестве поймали многодетную мать из соседнего региона. Злоумышленница нашла для покупки жилье, в котором фактически проживать нельзя, и договорилась о покупке по дешевой цене. В договоре стоимость жилплощади завысили в три раза, а после женщина пошла в банк для получения кредита.

— Получив наличные деньги в кредитной организации, женщина обратилась в уполномоченный орган за получением государственной поддержки многодетной семьи, которая позволила бы ей погасить предоставленный займ в сумме 450 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Злоумышленница после этих махинаций просто продала купленное имущество и потратила деньги на себя, не улучшив условия проживания для своих детей. За это против нее завели уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).