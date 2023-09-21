Ставрополье первым в России принимает безвизовых туристов из Ирана

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

В Россию приезжают первые безвизовые туристы из Ирана, путешествие для них начнется с Северного Кавказа, а именно – со Ставропольского края. Гостей уже встретили в аэропорту, в регион приехали представители компаний-туроператоров, которые познакомятся со страной и расскажут об этом соотечественникам. Об этом заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— За день в городах-курортах КМВ гости из Ирана посетят природные и культурные достопримечательности. Запланированы деловые встречи с российскими туроператорами, – пишет Владимир Владимиров в социальных сетях.

По словам губернатора Ставрополья, безвизовый режим между странами сделает «туризм более активным». Пока что в страну и регион приехали первые гости, но позже туристов может стать больше.