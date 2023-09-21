Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту загрязнения реки Кубань

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На Ставрополье прокуратура начала разбираться в причинах загрязнения реки Кубань, из-за которой для жителей Невинномысска снизили подачу воды до 30%, что может создать перебои в водоснабжении. Сейчас в реке плавают белые хлопья, появилась пена, власти региона направили обращения в Генпрокуратуру, ФСБ и Роспотребнадзор.

— В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Напомним, что специалисты уже взяли пробы воды, чтобы узнать проблему. Мэр Невинномысска при этом заявил, что выше по течению реки произошли сбросы с сельхозпредприятий.