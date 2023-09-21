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НовостиПолитика21 сентября 2023 11:15

Двусторонняя встреча Валентины Матвиенко и Сергея Меликова проходит в Дагестане

Спикер Совета федерации и глава Дагестана обсуждают вопросы социально-экономического развития
Маргарита КОТОВА
Фото: администрация главы Дагестана

Фото: администрация главы Дагестана

В Дагестане началась встреча спикера Совета федерации Валентины Матвиенко и главы республики Сергея Меликова. На встречи, рассказали в администрации главы Дагестана, обсуждаются вопросы социально-экономического развития субъекта.

— Прямо сейчас: Двусторонняя встреча Валентины Матвиенко и Сергея Меликова. Обсуждаются вопросы социально-экономического развития республики, поддержка участников СВО и их семей и другие актуальные темы, – рассказали в администрации главы Дагестана.

На данный момент подробности встречи и все вопросы встречи не раскрывают. Детали разговора будут раскрываться позже, когда чиновники закончать обсуждение.