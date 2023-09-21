Фото: администрация главы Дагестана

В Дагестане началась встреча спикера Совета федерации Валентины Матвиенко и главы республики Сергея Меликова. На встречи, рассказали в администрации главы Дагестана, обсуждаются вопросы социально-экономического развития субъекта.

— Прямо сейчас: Двусторонняя встреча Валентины Матвиенко и Сергея Меликова. Обсуждаются вопросы социально-экономического развития республики, поддержка участников СВО и их семей и другие актуальные темы, – рассказали в администрации главы Дагестана.

На данный момент подробности встречи и все вопросы встречи не раскрывают. Детали разговора будут раскрываться позже, когда чиновники закончать обсуждение.