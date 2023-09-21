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НовостиПолитика21 сентября 2023 12:07

Прямая линия губернатора Ставрополья Владимирова пройдет 27 сентября

На следующей недели глава региона соберет накопившиеся вопросы и ответит на них
Маргарита КОТОВА
Губернатор Ставрополья проведет прямую линию 27 сентября

Губернатор Ставрополья проведет прямую линию 27 сентября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на следующей неделе, в среду, 27 сентября, проведет прямую линию. В его официальных социальных сетях глава региона разберет накопившиеся у жителей вопросы, задать их можно уже сейчас. В среду написанное в соцсетях и отправленное на телефоны будет разбираться в прямом эфире.

— Вопросы уже можно задавать в комментариях под этим постом или на телефон доверия 8-8652-74-81-88. Видеообращения можно прислать через мессенджер на номере 8-928-350-80-70, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

Посмотреть прямую линию можно вечером в соцсетях губернатора, она начнется в 19:00 по МСК. Ответить на все вопросы прямо в эфире может не получиться, возможно, их разберут позже.