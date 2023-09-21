Судимого жителя Ставрополья посадят на 5,5 лет за избиение знакомого до смерти

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья осудили 41-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, который до смерти избил знакомого. Ночью 15 февраля в селе Винсады злоумышленник и потерпевший распивали алкоголь, однако в какой-то момент из-за неприязни отдыхающие начали ссориться. Конфликт перерос в драку, ныне осужденный оказался сильнее оппонента и забил его руками и ногами.

— Между ними возник конфликт, в ходе которого осужденный нанес множественные удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего. От полученных травм мужчина через непродолжительное время скончался на месте, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершили, и материалы направили в суд на рассмотрение.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы 1 год, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.