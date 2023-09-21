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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 13:41

Пенсионерка со Ставрополья взяла три кредита и отдала мошенникам 1,6 млн

Злоумышленники убедили потерпевшую в том, что к ее счету получили доступ мошенники, из-за чего она взяла долги и отдала все сбережения
Данил ЮРКОВ
Мошенник обманул жительницу Ставрополья на 1,6 млн

Мошенник обманул жительницу Ставрополья на 1,6 млн

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мошенники заставили взять три кредита и потерять 1,6 млн рублей 71-летнюю жительницу Железноводска. Пенсионерке позвонил якобы сотрудник банка и рассказал о том, что мошенники получили доступ к ее банковским счетам. Чтобы спасти деньги, собеседник предложил жертве отправить все сбережения на якобы безопасный счет и взять три кредита.

— Пенсионерка выполнила все указания и перечислила злоумышленнику в общей сумме более 1,6 миллиона рублей. Спустя время, когда деньги обратно на ее счет не вернулись, а кредиты не были аннулированы, она поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел, – рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас злоумышленника ищут сотрудники правоохранительных органов, чтобы привлечь к ответственности. Расследование продолжается, полицейские разбираются во всем произошедшем.