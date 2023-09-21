«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения международного аэропорта, экспоцентра и жителей Минераловодского округа Ставрополья

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» провели комплекс работ по техническому обслуживанию линии электропередачи 110 кВ (ЛЭП) в Минераловодском городском округе Ставропольского края.

Энергообъект обеспечивает электроэнергией международный аэропорт «Минеральные Воды», крупнейшую выставочную площадку в СКФО «МинводыЭКСПО», а также потребителей и объектов социальной сферы хутора Красный Пахарь, где проживают порядка пяти тысяч жителей.

На линейном объекте энергетики филиала «Ставропольэнерго» выполнили работы по замене стеклянных изоляторов, пришедших в негодность, а также расчистили пролеты на участке порядка 300 метров от разросшейся растительности и сухостоя.

«Изоляторы - незаменимые элементы линий электропередачи, от работоспособности которых зависит бесперебойная работа сетей, жизнь и здоровье обслуживающего персонала», - рассказал электромонтер службы линий Центральных электрических сетей филиала «Ставропольэнерго» Арсений Бугачёв.

Работы проводились в рамках подготовки энергообъектов к предстоящей зиме и призваны повысить системную надежность линии электропередачи для работы в условиях низких температур.