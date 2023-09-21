В Ставрополе стартовал 5-ый юбилейный поток социального проекта «Школа фермера»

«Теория в «Школе фермера» – это не просто изучение научной литературы, это передовые знания и опыт, которые в дальнейшем помогут фермерам в работе

На площадке Ставропольского государственного аграрного университета стартовало обучение для слушателей 5-ого юбилейного потока проекта социально-образовательной направленности «Школа фермера» в регионе.

Традиционно он реализуется по инициативе и при финансовой поддержке Россельхозбанка, под эгидой Министерства сельского хозяйства страны. Обучением фермеров занимаются крупные сельскохозяйственные организации и преподаватели СтГАУ. В этот раз в регионе было набрано 44 слушателя, которые будут получать знания по трем направлениям подготовки: «Садоводство», «Молочное животноводство», «Овцеводство». Навыки фермеры будут получать, проходя практику на площадках крупных клиентов банка ООО «Ставропольский фермер», ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» и ООО «Агроальянс Инвест».

Весь учебный курс рассчитан на 3 месяца, он состоит из теоретической и практической частей. Слушатели, которые успешно завершат обучение и представят бизнес-план, получат не только документы государственного образца по направлению сельского хозяйства, но и шанс выиграть грант на развитие собственного дела.

«Роль фермерских хозяйств в России постоянно растет, поэтому нам важно, чтобы начинающие и уже действующие сельхозтоваропроизводители эффективно и рентабельно занимались бизнесом. И как раз «Школа фермера» поможет слушателям освоить передовые методы ведения фермерского хозяйства», – подчеркнул директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

«Теория в «Школе фермера» – это не просто изучение научной литературы, это передовые знания и опыт, которые в дальнейшем помогут фермерам в работе», – отметил ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников.

Все занятия в «Школе фермера» позволят обучающимся получить фундаментальные знания в финансовой отрасли и перенять передовой опыт ведущих сельскохозяйственных производителей.

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