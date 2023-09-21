Средняя цена бензина за литр на Ставрополье составила 55,35 рубля

Средняя цена за литр бензина на Ставрополье составила 55,35 рубля Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье средняя цена за литр бензина для автомобилей составила 55,35 рубля, это стало самым низким показателем среди регионов СКФО, там топливо придется покупать дороже. Например, в Чечне средняя цена за литр составила 62,83 рубля, о чем сообщает статистика Северо-Кавказстата. На втором месте по «дороговизне» стоит Дагестан с ценой за литр в 61,09 рубля, а на третьем – КБР с ценой в 60,73 рубля.

Самое дешевое дизельное топливо продается не на Ставрополье, а в КЧР с ценой в 60,73 рубля за литр. Ставропольский край встал на второй позиции по дешевизне топлива – 61,80 рубля за литр. Дороже всего дизель можно купить в Чечне – 65,05 рубля, на втором месте находится Дагестан – 63,16 рубля, а на третьем – КБР с ценой в 62,53 рубля.

Чечня стала антилидером по цене любого топлива, в то время как в Ставропольском крае самый дешевый АИ-92 – 51,94 рубля. В остальном регион лишь слегка дороже самых дешевых республик. Например, АИ-95 на Ставрополье продается на 1 копейку дороже, чем у лидера по дешевизне – КБР, и продается за 57,49 рубля.