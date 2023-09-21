К штрафу в 4 млн приговорили экс-главврача Кисловодской больницы за взятки

За взятки осудили главврача больницы Кисловодска и директора предприятия Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кисловодске осудили бывшего главврача городской больницы и директора коммерческой организации за взятки, которые один получал, а второй давал на протяжении более чем двух лет. С января 2018 по июнь 2020 года медик получил 3 млн и 300 тысяч рублей за помощь в оформлении госконтракта и общее покровительство. Правда, преступную схему раскрыли, сообщили в пресс-службах региональных СУ СКР и прокуратуре.

— Обеспечивал приоритетные возможности для организации и ее аффилированных лиц при заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов, то есть создавали преимущественные условия для регулярного извлечения коммерческой прибыли, – рассказали в СУ СКР по региону.

Против злоумышленников завели уголовные дела за дачу и получение взяток. Суд признал вину фигурантов и приговорил главврача к штрафу в 4 млн рублей и запрету занимать должности в органах государственной власти на 7 лет.

— Директору фирмы назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заключением контрактов на оказание услуг, связанных с поставкой медикаментов и медицинского оборудования в государственные и муниципальные учреждения, сроком на 5 лет, – сообщили в прокуратуре по Ставрополью.