Три жителя Ставрополья за несколько месяцев украли товар из магазина на 1,3 млн

Три жителя Ставрополья попали под следствие за кражи на 1,3 млн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Шпаковском округе Ставрополья три местных жителя могут оказаться в тюрьме за кражи из магазина автозапчастей. В полицию пришел владелец торговой точки с заявлением о воровстве. Полицейские нашли подозреваемых, которых доставили в отделение, и они во всем сознались. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— На протяжении нескольких месяцев в рабочее время похищали товар. Часть имущества они успели продать третьим лицам, а вырученные деньги поделили между собой и потратили. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 1 млн 300 тысяч рублей, – рассказали в МВД.

Против злоумышленников завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Часть похищенного имущества уже изъяли, после процессуальных действии ее вернут законному владельцу. А фигурантам грозит срок, расследование продолжается.