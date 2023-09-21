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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 15:12

Три жителя Ставрополья за несколько месяцев украли товар из магазина на 1,3 млн

Злоумышленники в рабочее время выносили чужое имущество, теперь на них завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Три жителя Ставрополья попали под следствие за кражи на 1,3 млн

Три жителя Ставрополья попали под следствие за кражи на 1,3 млн

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Шпаковском округе Ставрополья три местных жителя могут оказаться в тюрьме за кражи из магазина автозапчастей. В полицию пришел владелец торговой точки с заявлением о воровстве. Полицейские нашли подозреваемых, которых доставили в отделение, и они во всем сознались. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— На протяжении нескольких месяцев в рабочее время похищали товар. Часть имущества они успели продать третьим лицам, а вырученные деньги поделили между собой и потратили. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 1 млн 300 тысяч рублей, – рассказали в МВД.

Против злоумышленников завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Часть похищенного имущества уже изъяли, после процессуальных действии ее вернут законному владельцу. А фигурантам грозит срок, расследование продолжается.