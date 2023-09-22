Судимый за пьяную езду ставрополец снова попался нетрезвым за рулем

На пьяного водителя-рецидивиста завели два уголовных дела в Ставрополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе осудили 41-летнего местного жителя, который трижды попался на пьяной езде. На одной из улиц краевой столицы автоинспекторы остановили машину с нарушителем, у него имелись признаки опьянения, и сотрудники предложили ему пройти тест на алкотестере. Автомобилист отказался, а после правоохранители узнали, что в прошлом году злоумышленника уже судили за пьяную езду.

— Гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. По решению Промышленного районного суда города Ставрополя ему было назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ и запрет на управление автомобилем сроком на 3 года, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Теперь против рецидивиста завели два уголовных дела по статьям за пьяную езду, будучи подвергнутым административному и уголовному наказанию. Материалы соединили, расследование продолжается. Фигурант может ответить куда серьезнее, чем после первого суда.