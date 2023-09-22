Спасатели нашли попавших под камнепад туристов в Северной Осетии

Спасатели оказались близко по счастливой случайности. Фото: Жиляев Александр

Спасатели из МЧС России нашли группу туристов, попавших под камнепад в Северной Осетии. Вместе с пострадавшей, они начали спуск, но около полуночи вынуждены были остановиться на ночлег на высоте 2300 метров.

Такое решение спасатели приняли из-за сложностей, связанных с транспортировкой в условиях ночного времени и гористой местности. Утром на место направили дополнительных специалистов из МЧС России, чтобы они могли совместно продолжить спуск к селению Тменикау.

Напомним, в четверг, 21 сентября, 11 альпинистов из разных регионов России попали под камнепад на высоте 3100 метров на горе Казбек. К счастью, все выжили, но одна из туристок пострадала.