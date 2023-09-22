Три ярмарки выходного дня развернутся в Ставрополе 23 и 24 сентября

Три ярмарки выходного дня развернут в Ставрополе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 23 и 24 сентября развернут три продуктовые ярмарки выходного дня, они будут работать с 8:00 по 16:00. С начала года в краевой столице организовали более 160 площадок, в них приняли участие 350 хозяйств, в том числе 74 владельца личных подсобных. Жители и гости города купили около 300 тонн овощей, фруктов и других продуктов, заявили в администрации Ставрополя.

— Специалисты города проводят мониторинг цен и ассортимента на каждой ярмарке, чтобы покупатели могли приобрести в одном месте всю необходимую продукцию по ценам ниже розничных, – написала пресс-служба администрации Ставрополя.

Площадки в субботу, 23 сентября, развернут на улицах Куйбышева, 48 и Васильева, 35/1. В воскресенье, 24 сентября, за покупками можно будет прийти на улицу Серова, 466.